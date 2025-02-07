快訊

高雄分屍案新進展！運河再撈到疑遇害婦手掌 急送驗比對

如何煮出完美水煮蛋？科學家不藏私揭美味秘訣 只需簡單2步驟

儒鴻營收／1月年增26.7%創同期次高 首季有望淡季不淡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）7日公告1月合併營收33.3億元，年增26.7%，創同期次高，僅次於2022年元月表現。儒鴻表示，元月營收表現亮眼部分是去年底因船運遞延的訂單挹注，加上整體市場需求不錯，因而推升營收表現。儒鴻訂單能見度已達7月，目前看來，首季淡季不淡，有望維持與去年第4季相當的水準，第2季亦可望與首季相當，全年維持超越2022年歷史新高目標。

儒鴻表示，元月營收受到工作天數減少影響，但仍有去年第4季旺季單月的水準，一方面，船運問題獲得舒緩，訂單都能如期出貨，另一方面，市場需求強勁，從去年下半年開始就出現的關稅轉單效益持續發酵，也有一些追加訂單，是以帶動營運表現。

儒鴻的成衣訂單能見度高，目前7月訂單已接的差不多，開始接8、9月的單子，由於去年下半年開始營運走揚，基期墊高，目前看來，7月至少維持去年同期的水準，整體上半年也會好過去年同期。

至於客戶對於美國總統川普關稅政策的反應，儒鴻坦言還在持續觀察中，但目前看來朝正向走。

儒鴻 營收

延伸閱讀

川普重手整飭USAID！傳陸方已有動作 分析師警告：對陸讓出勢力範圍

八大工商團體春節聯會2/14登場 聚焦川普2.0變局

NFL／酋長爭超級盃空前三連霸 川普與泰勒絲都會出席

巴勒斯坦二度浩劫？川普的「淨空加薩」計畫，巴人未來仍渺茫

相關新聞

玉山金新年獲利開門紅！單月大賺30億元刷新高 EPS 0.19元

玉山金控（2884）公布2025年1月自結盈餘，單月稅後純益30.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加7.9%，E...

王品營收／1月22.1億元 再次刷新歷史紀錄

王品（2727）集團7日公布1月自結合併營收新台幣22.1億元，年增20.83%，再次刷新歷史新高紀錄，前一次紀錄為20...

台玻、富喬 訂單排到2027年

AI需求強旺，全球Low DK電子級材料供不應求，包括玻纖紗暨玻纖布均吃緊，市場傳全球「大缺貨」，台鏈中的台玻（1802...

東元：海外營收占比衝五成

東元集團衝刺海外市場，董事長利明献昨（6）日喊話，未來二至三年要將海外營收占比增至五成以上，主要鎖定美國與東南亞市場。東...

聯嘉1月業績月增23% 億光月增1%

不畏農曆年節工作天數減少影響，車用LED廠聯嘉（6288）、LED大廠億光昨（6）日公告元月業績均繳出月增的成績單，聯嘉...

宏泰1月營收年增27% 億泰年增13%

線纜廠宏泰（1612）、億泰元月營收報喜，各有雙位數成長，宏泰昨（6）日公告1月營收5.18億元，年增27.7%，為近三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。