儒鴻營收／1月年增26.7%創同期次高 首季有望淡季不淡
儒鴻（1476）7日公告1月合併營收33.3億元，年增26.7%，創同期次高，僅次於2022年元月表現。儒鴻表示，元月營收表現亮眼部分是去年底因船運遞延的訂單挹注，加上整體市場需求不錯，因而推升營收表現。儒鴻訂單能見度已達7月，目前看來，首季淡季不淡，有望維持與去年第4季相當的水準，第2季亦可望與首季相當，全年維持超越2022年歷史新高目標。
儒鴻表示，元月營收受到工作天數減少影響，但仍有去年第4季旺季單月的水準，一方面，船運問題獲得舒緩，訂單都能如期出貨，另一方面，市場需求強勁，從去年下半年開始就出現的關稅轉單效益持續發酵，也有一些追加訂單，是以帶動營運表現。
儒鴻的成衣訂單能見度高，目前7月訂單已接的差不多，開始接8、9月的單子，由於去年下半年開始營運走揚，基期墊高，目前看來，7月至少維持去年同期的水準，整體上半年也會好過去年同期。
至於客戶對於美國總統川普關稅政策的反應，儒鴻坦言還在持續觀察中，但目前看來朝正向走。
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