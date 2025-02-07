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喬山營收／1月開紅盤年增45% 越南二廠第3季陸續投產

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

商用健身器材製造龍頭喬山（1736）7日公布1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山同時宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提早布局，去年在越南購入5萬7,000坪土地規劃興建越南二廠，預計今年第3季將有部分廠區完成並開始投產。

喬山表示，新廠的面積較原先越南一廠更大，新廠完成後，越南將成為喬山出口美國區的家用及中低階商用產品主要生產基地；而中國大陸廠的現有產能，則規劃供應非美國地區的需求。

喬山總計在全球五個國家建置七座製造工廠，占地面積高達15萬坪，成為全球最大的健身器材製造廠，製造廠布局全球多個國家，也讓供應鏈可更靈活應變各種市場狀況。

喬山1月營收開紅盤，商用、家用及按摩椅三大事業體皆有不錯的年增表現。喬山營收成長，市占率也持續擴大，歐美商用市場在1月份皆有雙位數的年增。而家用市場也受惠於BowFlex品牌銷售及自有零售通路成長貢獻而增長。

受惠於運動及健身風氣盛行，舊客戶支持及新客戶持續加入，喬山去年12月營收76.14億元，月增46.1%、年增36.7%，改寫歷史新高，同步帶動第4季及全年合併營收各以173.57億元及477.80億元續創新紀錄。

喬山全年營收自2018年起，連續七年刷新歷史新高紀錄；而去年前三季每股稅後純益2.08元，優於2023年同期的0.19元，且由於去年第4季營收創單季新高，法人估，第4季及2024整年獲利會有不錯的表現。

展望2025年，喬山營運續擁多項動能，首先是高端商用新產品「Matrix-Onyx」上市搶進新通路，其次是初階商用品牌「Vision」商用系列產品也已上市，喬山在商用市場的市占率將再往上提升。

家用市場則藉由「BowFlex」、「Horizon」及「Schwinn」多品牌策略，品牌知名度躍升，擴大在大型量販通路、自有零售通路及電商營收規模。

目前，觀察今年首季訂單，將可延續雙位數以上的年增速度成長，經濟規模擴大也將帶動產能利用率及毛利率的提升。法人預期，今年在新產品、新客戶及擴大市場布局的加持下，未來訂單狀況及營收、獲利貢獻可期。

喬山 營收

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