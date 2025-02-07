特力營收／1月30.68億元 年減11.4%

特力（2908）7日公布1月份合併營收達30.68億元，年減11.4%。綜觀營收結構，1月份貿易營收為新台幣15.8億元，占整體營收比重51%；零售營收為14.2億元，占整體營收比重46%。

特力指出，貿易事業體1月份營收為新台幣15.8億元，主要因今年農曆新年假期較早，故影響1月工作天數及營收。自2024年以來數個月貿易營收均較去年同期呈現正成長，顯示歐美客戶庫存去化情況已明朗化。全球貿易環境目前仍受通膨改善速度、降息時間表、以及美國全面高關稅等不確定因素影響，為經濟復甦前景帶來變數。

特力表示，貿易方面將持續深化客戶服務，並加速推動供應鏈全球化布局，以提升核心競爭力，穩健應對市場變化。

此外，特力指出，零售事業體1月份營收為14.2億元，受惠於農曆新年，消費者對換新家具、改善居家環境的需求，以及年節前裝修與修繕活動增加，帶動相關產品銷售動能，本月營收較去年同期增加4.6%。以零售事業營收結構來說，特力屋1月份營收為新台幣9.6億元，占零售事業營收比重68%；和樂家居1月份營收為新3.5億元，占零售事業營收比重25%。

特力表示，隨著消費者對於產品品質與設計的需求持續提升，特力零售事業將持續優化產品組合與服務體驗，滿足消費者的多元需求，並積極因應市場趨勢，維持業績穩健成長動能。