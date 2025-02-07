永豐金1月稅後賺29.03億、EPS 0.23元 創歷史單月新高
永豐金（2890）7日公布2025年1月自結稅後純益29.03億元，創下歷史單月新高水準，年成長14.4%，EPS 0.23元，年化ROE 16.52%。
永豐金控1月稅後純益月增18.20億元或168.1%，其中子公司永豐銀1月稅後純益25.38億元，月增17.55億元或224.1%，創下單月新高，獲利增加主要受惠於財富管理及法金業務手續費動能提升。子公司永豐金證券1月稅後純益2.55億元，月減1.13億元或月衰退30.7%，主因1月交易天數僅15天，較上月減少7天所致。
如果與上年同期相比，永豐金2025年1月稅後純益29.03億元，年增3.66億元或14.4%；永豐銀單月稅後純益25.38億元，年增4.58億元或年成長22％，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益顯著提升。另一核心子公司永豐金證券稅後純益2.55億元，年減2.28億或年衰退47.2%，主因交易天數較去年同期減少7天，市場總成交量下降所致。
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