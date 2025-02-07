中興電營收／1月19.29億元 年減0.7%

中興電（1513）7日公告，1月營收19.29億元，小幅年減0.7%。中興電去年已接百億元訂單量，目前在手訂單滿檔，力拚2025年新接訂單量達200億元，此外，今年亦會持續擴增產能，預期可新增15%-20%。

法人指出，今年1月逢春節假期長，加上第1季本就是出貨淡季，不過中興電仍繳出與去年同期差不多的好成績，而今年台電強韌電網計畫預算將於今年再創新高，而中興電在345kV GIS產品具不可取代性，預期今年第2季起隨著台電拉貨狀況改善後，營運有望再創高峰，維持正向看法。

中興電目前在手訂單維持滿檔，訂單涵蓋儲能系統、燃氣發電設備以及離岸風電統包工程等多元領域，加上其為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，營運相當穩健。

中興電目前稼動率約110%-120%，目標今年新增15-20%產能，包括透過增加技術人力、2,000坪廠房倉庫投資、AI報價系統以及自動化焊接等方式增加產出。

海外市場方面，中興電受惠日本客戶GIS設備需求強勁，而中國大陸廠仍可擴增40億元的產值供應日本客戶需求，為未來重要成長動能之一。

本土法人指出，台電強韌電網計畫預算將於今年再創新高，且於2027-2030年間延續動能，加上政府推動淨零轉型計畫，包括離岸風電建置、燃氣機組增設及大型儲能系統的擴建等，皆為中興電帶來良好的市場動能。