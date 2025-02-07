快訊

太虐心…大S頭七撞期結婚3周年 網心疼具俊曄心碎面對

為錢起殺機？分屍案凶嫌控張婦偷百萬勞力士典當 三角關係曝光

DeepSeek震撼彈 想像題材有多大？分析師曝這些族群可以買

中興電營收／1月19.29億元 年減0.7%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）7日公告，1月營收19.29億元，小幅年減0.7%。中興電去年已接百億元訂單量，目前在手訂單滿檔，力拚2025年新接訂單量達200億元，此外，今年亦會持續擴增產能，預期可新增15%-20%。

法人指出，今年1月逢春節假期長，加上第1季本就是出貨淡季，不過中興電仍繳出與去年同期差不多的好成績，而今年台電強韌電網計畫預算將於今年再創新高，而中興電在345kV GIS產品具不可取代性，預期今年第2季起隨著台電拉貨狀況改善後，營運有望再創高峰，維持正向看法。

中興電目前在手訂單維持滿檔，訂單涵蓋儲能系統、燃氣發電設備以及離岸風電統包工程等多元領域，加上其為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，營運相當穩健。

中興電目前稼動率約110%-120%，目標今年新增15-20%產能，包括透過增加技術人力、2,000坪廠房倉庫投資、AI報價系統以及自動化焊接等方式增加產出。

海外市場方面，中興電受惠日本客戶GIS設備需求強勁，而中國大陸廠仍可擴增40億元的產值供應日本客戶需求，為未來重要成長動能之一。

本土法人指出，台電強韌電網計畫預算將於今年再創新高，且於2027-2030年間延續動能，加上政府推動淨零轉型計畫，包括離岸風電建置、燃氣機組增設及大型儲能系統的擴建等，皆為中興電帶來良好的市場動能。

台電 離岸風電

延伸閱讀

沃旭調體質 投資規模砍25% 轉向追求穩健營收

電表異常度數驟減...台電抓民宿業者改裝偷電 求償電費勝訴

成本太高！三菱擬重新評估日本離岸風電計畫 暗示這件事

台電財務告急 今年舉債規模將達1,500億

相關新聞

玉山金新年獲利開門紅！單月大賺30億元刷新高 EPS 0.19元

玉山金控（2884）公布2025年1月自結盈餘，單月稅後純益30.2億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加7.9%，E...

王品營收／1月22.1億元 再次刷新歷史紀錄

王品（2727）集團7日公布1月自結合併營收新台幣22.1億元，年增20.83%，再次刷新歷史新高紀錄，前一次紀錄為20...

台玻、富喬 訂單排到2027年

AI需求強旺，全球Low DK電子級材料供不應求，包括玻纖紗暨玻纖布均吃緊，市場傳全球「大缺貨」，台鏈中的台玻（1802...

東元：海外營收占比衝五成

東元集團衝刺海外市場，董事長利明献昨（6）日喊話，未來二至三年要將海外營收占比增至五成以上，主要鎖定美國與東南亞市場。東...

聯嘉1月業績月增23% 億光月增1%

不畏農曆年節工作天數減少影響，車用LED廠聯嘉（6288）、LED大廠億光昨（6）日公告元月業績均繳出月增的成績單，聯嘉...

宏泰1月營收年增27% 億泰年增13%

線纜廠宏泰（1612）、億泰元月營收報喜，各有雙位數成長，宏泰昨（6）日公告1月營收5.18億元，年增27.7%，為近三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。