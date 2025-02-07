華固今年預計四大案可完工入帳 總銷達283億元
華固（2548）7日公告，1月營收317.8萬元，年增22.89%。華固指出，年初通常是完工入帳空窗期，今年預計有四大案可完工交屋，完工量達283億元。
華固今年有四案可完工入帳，包括兩個住宅案「華固大安學府」、「華固得月」已經完銷，另外兩個商辦案「華固中央置地」、「華固時代置地」待完工後，預計可吸引企業進駐。此外，2026年完工量102億元，2027年完工量205億元，2028年將達高峰，完工量521億元。
推案上，華固今年預計推案量415億元，包括總銷302億元的商辦大案「正大北投案」、總銷56億元「文林北路三案」等，2026年推案量則達571億元。
股利政策上，華固指出，各年股東紅利總額不低於本期可分配盈餘之50%，其中現金股利不低於股東紅利總額60%，公司實行均衡股利政策，希望股利長期穩定發放，未來5年以每年現金股利發放高於5元為預定目標。
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