儒鴻1月營收33.3億同期次高 成衣訂單能見度達6個月
紡織股王儒鴻今天公布1月營收新台幣33.3億元，從去年12月的高點略微下滑2.68%，年增率達26.66%，為歷年同期次高，僅次於2022年1月的36.81億元。展望2025年，儒鴻維持樂觀看法，成衣目前訂單能見度約6個月。
儒鴻發言人林芬如告訴中央社記者，目前訂單確實滿強，1月碰到農曆春節長假，公司很努力在3個禮拜內把1個月的量趕出來；另外船期也回到正常水準。
展望2025年，儒鴻維持樂觀看法，林芬如表示，成衣方面目前訂單掌握度約6個月，上半年能見度清晰，除非出現重大變數，對營運成長有信心。至於機能布料方面，第4季到隔年第1季是傳統淡季，目前仍在觀望農曆年後客戶下單情況。
走出2023年紡織產業疫後庫存整理的陰霾，儒鴻2024年全年營收368.28億元，年增率達19.61%，創歷史次高，僅次於2022年的397.36億元。儒鴻總經理洪瑞廷先前表示，公司內部設定目標，今年營收要挑戰超越2022年的歷史高峰。
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