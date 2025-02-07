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王品營收／1月22.1億元 再次刷新歷史紀錄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品1月合併營收22.1億元、台灣營收18.7億元超越巔峰，全台350家門店史上最多，2025年劍指400店里程碑。王品提供
王品1月合併營收22.1億元、台灣營收18.7億元超越巔峰，全台350家門店史上最多，2025年劍指400店里程碑。王品提供

王品（2727）集團7日公布1月自結合併營收新台幣22.1億元，年增20.83%，再次刷新歷史新高紀錄，前一次紀錄為2023年1月的21.7億元。全台350家門店史上最多，2025年劍指400店里程碑。

王品集團表示，金蛇年春節9天長假帶旺消費，台灣事業群業績大爆發，1月營收達18.7億元，年增26.22%，同步改寫營收新紀錄，前一次紀錄為2024年2月的16.78億元，大幅增加近台幣2億元。

目前王品集團全台門店數已達350家，為創業以來新里程碑。集團看好餐飲市場的前景，持續深耕台灣，擴大市場影響力，2025全年總店數目標希望超越400家店。

受惠於9天春節連假、內需餐飲熱絡，王品集團旗下350家門店業績火熱，特別是初二「回娘家」、初三「走春」連續2日單日營收突破新台幣1億元，9天年假合計逾116萬人次湧入王品集團餐廳用餐，帶動中餐品牌「享鴨」、聚餐品牌「青花驕」、「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」、「王品牛排」等共誕生多達20家千萬大店，加上中餐品牌外帶年菜、「王品嚴選」冷凍年菜銷售一空，推升台灣事業群營收一舉突破新台幣18億元，年增26.22%達18.7億元，改寫營收新紀錄。大陸事業群營收3.4億元，年減2.06%。

展望2025年，集團將加速展店腳步，全年台灣店數目標超越400家店，持續擴大對消費者服務。法人也看好王品集團持續展店同時，以多品牌餐廳搭配「王品瘋美食」會員、零售商品等更多元消費情境，滿足消費者體驗，維持產業領先優勢。

新台幣 營收 王品集團

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