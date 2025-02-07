生技股王爭霸戰 康霈盤中創下歷史新高

康霈*（6919）7日盤中飆漲逾8%，一度衝上839元，創下歷史新高，劍指生技股王保瑞（6472）的寶座，保瑞7日盤中下跌近2%，最低來到843元，兩者股價相去不遠。康霈*12月自宣布局部減脂新藥CBL-514注射劑完成最大規模的Phase 2b臨床試驗，並成功達標後，股價一路向上墊高，今年以來已上漲35%。

康霈*於12月11日宣布，CBL-514注射劑在美國、加拿大臨床2b試驗解盲順利達標，CBL-514可望2025年進入全球三期樞紐試驗，有超過八成受試者腹部脂肪顯著減少。

康霈生技說明，經過CBL-514治療後，有超過八成受試者在試驗醫生與患者自評兩項評估項目中，皆達1個等級的AFRS（Abdominal Fat Rating Scale）顯著改善。AFRS為美國FDA推薦用於樞紐三期之療效評估工具，以五個等級評估腹部脂肪嚴重程度。

同時，在具有治療前與至少一次治療後數據的受試者（FAS）中，以腹部脂肪堆積等級量表（CR-AFRS, Clinician Reported -Abdominal Fat Rating Scale）評估，76.7%的受試者經CBL-514治療後可顯著改善至少1個等級，對比安慰劑組之18.9%，療效達統計上顯著差異（p=0.00004）。

康霈指出，大多數不良反應僅限於注射部位的輕微反應，沒有出現嚴重的藥物相關副作用，整體藥物安全性與耐受度表現良好。

目前康霈累計完成7項臨床試驗，共納入474名受試者，結果均達到預期目標。預計取得二項Phase 2b臨床試驗統計結果後，今年將向美國FDA及加拿大等國家遞交二項全球多國多中心三期樞紐試驗（CBL-0301與CBL-0302），並將於下半年同步展開三期臨床試驗收案。