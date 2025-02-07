東元：海外營收占比衝五成

東元集團衝刺海外市場，董事長利明献昨（6）日喊話，未來二至三年要將海外營收占比增至五成以上，主要鎖定美國與東南亞市場。東元並藉由AI賦能，今年首度推出搭載智慧AI晶片的空調利器搶市，今年空調事業業績有望較去年大增40%。

東元（1504）目前營收來源仍以台灣為主，占比達53%，利明献喊出海外營收占比過半的目標，法人認為，意味東元朝國際化更邁進一大步，品牌能見度也將隨之大增，助益後續營運甚大。

東元空調暨智慧生活事業群昨日舉辦「2025年品牌代言人發表暨見面會」，首度以年度品牌代言人結合產品形象出擊，利明献出席並受訪，釋出以上訊息。

利明献指出，東元著眼全球市場布局，現階段目標鎖定美國與東南亞市場，美國市場動能來自基礎建設、電氣化以及資料中心興建，今年也將持續進軍東南亞。

他說，東元同步積極強化歐洲、中東市場的量能，將規劃如何用產品組合、銷售渠道以及合作夥伴，以提升歐洲及中東市場占比。

利明献透露，東元現階段台灣與海外營收占比分別為53%與47%，持續拓展海外市場，希望海外營收比重在二至三年後提升至50%以上。

談到美國總統川普的關稅政策可能的影響，利明献回應，東元生產基地與銷售地區多元，包括中國大陸、美國、東南亞、墨西哥等地都有布局。

他說，東元墨西哥廠剛投產，當地產線尚未進入量產，由於集團生產基地分散已形成，能夠即時、彈性調整，因此若川普對墨西哥課徵關稅，對東元影響有限。

東元強調，將繼續致力於技術創新和市場拓展，期望在全球市場奠定更堅固的地位。

東元昨天並端出多向新品搶市，以導入當前最夯的智慧AI晶片的空調產品最受矚目。

東元空調曁智慧生活事業群總經理彭繼曾說明，東元首度推出搭載智慧AI晶片的空調產品，其能效超越國際品牌標準一級能效7%，具微風感設計，並搭配3D氣流，提供消費者超靜音和微風感輕撫的極致舒適度體驗。