聯嘉1月業績月增23% 億光月增1%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

不畏農曆年節工作天數減少影響，車用LED廠聯嘉（6288）、LED大廠億光昨（6）日公告元月業績均繳出月增的成績單，聯嘉為4.92億元，月增23.7%；億光為16.13億元，月增1.1%。

聯嘉元月營收年增8.5%，該公司憑藉技術創新和全球布局，已打入一階（Tier 1）車燈供應鏈，並以車燈光源模組在北美拿下10%市占。

談到全球布局，聯嘉指出，墨西哥廠建設正全速推進，計劃今年7月完工，明年出貨，預期墨西哥廠將在未來五年內成為集團最大的營收與利潤貢獻來源。

法人看好，隨著電動車和智能汽車快速發展，帶旺智能化車燈需求，挹注聯嘉營收增長可期。

億光元月營收年減1.4%，該公司也正積極衝刺車用市場，目前在全球車用LED供應商排名第十。研調機構預估，億光2025年車用產品營收占比將突破現有的12%。

LED 億光 營收

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