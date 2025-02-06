材料營收／1月12.05億元 年減6%、月減23%

材料-KY（4763） 6日公布2025年1月合併營收，單月營收為12.05億元，年減6%，月減23%，主要係農曆春節海關放假影響所致。

展望2025年，材料-KY表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另外，公司也看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料-KY成長。目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲(森綾)及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

材料-KY表示，2025年在產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲(森綾)產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，預計2025年第2季完成與中峰化學規模相當之醋片新廠。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料-KY仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。