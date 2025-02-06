慧洋1月每股賺0.02元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

慧洋（2637）昨（6）日公告1月合併營收12.54億元，同步自結獲利單月營業利益1.28億元，稅前盈餘為1,289萬元，每股稅前盈餘為0.02元。

慧洋指出，1月適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，同時美國新政府上任後，其祭出之關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加，各國忙於因應的同時，也影響民間投資及經濟合作，因此提高市場觀望氛圍。烏俄、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，帶動原物料需求成長，亦會是影響運價的關鍵。

面對市場觀望氣氛濃厚，慧洋積極強化自身營運體質，打造最強節能船隊，今年將積極處分老舊或非節能船舶，目標為五至十艘，其中1月已處分一艘船齡超過20年之舊船，認列處分利益約30萬美元。

慧洋 美國

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