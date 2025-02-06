自行車春天快來了？ 美利達、巨大股價強漲

自行車產業沉寂已久，儘管美系外資仍對自行車雙雄保守看待，但股價6日率先發動，美利達（9914）大漲逾7%，收164元，巨大（9921）上漲近5%，收148.5元，領軍運動休閒類股上揚。

困擾自行車產業近二年的庫存問題在2024年第3季獲得明顯緩解，但因整體需求未快速回溫，導致股價表現相對疲弱，美系外資指出，美國市場方面銷售出現復甦，也處於合理的庫存水平，但歐洲和大陸存貨去化和促銷活動仍在進行，且中國大陸市場於去年12月進一步惡化。

美利達去年12月營收17.97億元，年增17.6%，全年營收296.47億元，年增率9.1%。去年12月出貨量4.3萬台，其中傳統自行車年減38%，電動自行車出貨量約1.4萬台，年增28%。

美利達有重要電動輔助自行車客戶出貨遞延，在去年12月17日才開始生產，可能無法計入該年營收，但遞延至今年的營收，對美利達今年的表現有正面的效果。

巨大去年12月營收41.1億元，年減1.43%；全年累計營收712.55億元，較2023年同期下降7.4 %。外資表示，巨大歐美市場因持續去庫存及基數較低而正成長，但大陸自有品牌（OB） 業務銷售額下滑，抵銷了歐洲、美國OB業務復甦。

對於2025年展望，巨大認為歐洲、美國與中國大陸三大市場都可望出現成長；美利達則是認為歐洲與美國因為庫存水位已低，新年度可望成長，但大陸市場基期已高，可能會出現衰退，整體情況仍待觀察。