聽新聞
0:00 / 0:00
東陽營收／1月自結合併營收22.3億迎開門紅 創史上農曆春節最高紀錄
東陽（1319）2025年1月自結合併營收22.3億元，雖逢農曆春節工作天數少，仍創歷年同期次高，更創史上農曆春節期間營收新高紀錄，旺季效應不斷，業績暢旺。東陽加速擴廠，持續整理整頓，提升出貨量能及速度，滿足訂單需求。
東陽AM事業1月自結合併營收16.57億元，創歷年同期次高，更創史上春節月營收最高紀錄，訂單熱度持續強勁，表現亮眼。東陽本廠空間滿載已不敷使用，所以今年元月即積極興建台南科工廠，緊接3月再展開台南七股科工區，加速完成擴廠，以滿足AM訂單成長需求。
東陽OEM事業1月自結合併營收5.73億（OEM整體累計營收21.35億元，創史上春節月營收最高紀錄），適逢農曆春節車廠休假，組車天數短少許多影響所致。東陽OEM已積極開發輕量化產品，及運用智能光電加飾技術，迎接新能源車市場訂單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言