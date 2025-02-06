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東陽營收／1月自結合併營收22.3億迎開門紅 創史上農曆春節最高紀錄

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
東陽總裁吳永祥（中）去年業績創新高兌現承諾開春亮紅髮。圖／東陽提供
東陽總裁吳永祥（中）去年業績創新高兌現承諾開春亮紅髮。圖／東陽提供

東陽（1319）2025年1月自結合併營收22.3億元，雖逢農曆春節工作天數少，仍創歷年同期次高，更創史上農曆春節期間營收新高紀錄，旺季效應不斷，業績暢旺。東陽加速擴廠，持續整理整頓，提升出貨量能及速度，滿足訂單需求。

東陽AM事業1月自結合併營收16.57億元，創歷年同期次高，更創史上春節月營收最高紀錄，訂單熱度持續強勁，表現亮眼。東陽本廠空間滿載已不敷使用，所以今年元月即積極興建台南科工廠，緊接3月再展開台南七股科工區，加速完成擴廠，以滿足AM訂單成長需求。

東陽OEM事業1月自結合併營收5.73億（OEM整體累計營收21.35億元，創史上春節月營收最高紀錄），適逢農曆春節車廠休假，組車天數短少許多影響所致。東陽OEM已積極開發輕量化產品，及運用智能光電加飾技術，迎接新能源車市場訂單。

春節 東陽 營收

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