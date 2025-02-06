快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

慧洋自結獲利 1月每股稅前盈餘0.02元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於6日公告2025年1月合併營收為新台幣12.54億元，並同步公告自結獲利，1月單月營業利益1.28億元，稅前盈餘為1,289萬元，自結每股稅前盈餘為0.02元。

1月份適逢農曆春節淡季，散裝各型船舶運價持續走低，同時美國新政府上任後，其祭出之關稅政策使得全球經濟不確定性大幅增加，各國忙於因應的同時，也影響民間投資及經濟合作，因此提高市場觀望氛圍；而烏俄、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，帶動原物料需求成長，亦會是影響運價的關鍵。

面對市場觀望氣氛濃厚，慧洋積極強化自身營運體質，打造最強節能船隊，今年將積極處分老舊或非節能船舶，目標為5-10艘，其中1月份已處分1艘船齡超過20年之舊船，認列處分利益約30萬美元；此外，今年有兩艘節能新船提前於第4季交付，目前新造船訂單為13艘，未來亦將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

慧洋 新台幣

延伸閱讀

導入P2油電混合動力 Peugeot 2008 Hybrid & 408 Hybrid換心大降價登場

詹文男 X 連錦漳 深度節能創未來

撤軍了？ 烏軍：烏俄戰爭前線 已約3周不見北韓部隊蹤影

蒙古籍貨輪在我海纜線路詭異徘徊 海巡署登船確認無疑慮

相關新聞

自行車春天快來了？ 美利達、巨大股價強漲

自行車產業沉寂已久，儘管美系外資仍對自行車雙雄保守看待，但股價6日率先發動，美利達（9914）大漲逾7%，收164元，巨...

東陽營收／1月自結合併營收22.3億迎開門紅 創史上農曆春節最高紀錄

東陽（1319）2025年1月自結合併營收22.3億元，雖逢農曆春節工作天數少，仍創歷年同期次高，更創史上農曆春節期間營...

遠東新工廠發生爆炸 股價開低後向上拉高、盤中下跌約1%

新竹縣新埔鎮遠東新世紀（1402）紡織廠棉六場北廠，6日凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，遠東新發布重訊表示，已知有2人死...

鋼鐵股轉單效應 聚光

隨著川普將對加拿大與墨西哥課徵鋼鐵關稅，2025年全球鋼鐵供需結構改善。法人建議，可關注中國大陸振興經濟政策進度，以及各...

jpp 1月營收攻頂 連二月逾2億元

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告元月營收2.59億元，月增23%、年增31.6%，不僅...

華友聯1月營收年增58倍 後市看旺

華友聯（1436）昨（5）日公告，1月營收1.4億元、年增5,817%，主要受惠今年交屋數量較去年同期增加。華友聯公司治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。