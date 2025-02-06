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遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

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遠東新工廠發生爆炸 股價開低後向上拉高、盤中下跌約1%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點許疑似鍋爐爆炸引發大火。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新埔鎮遠東新世紀紡織廠棉六場北廠今天凌晨2點許疑似鍋爐爆炸引發大火。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新埔鎮遠東新世紀（1402）紡織廠棉六場北廠，6日凌晨2時許疑似鍋爐爆炸引發大火，遠東新發布重訊表示，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷，廠房及設備損失尚在估計中，不過對生產營運無重大影響。遠東新6日股價開低，盤中一路向上拉升，跌幅縮小，下跌約1%。

遠東新新埔廠於今日凌晨2點53分發生氣爆事件，火勢於3點半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前21人送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷。

遠東新發布重訊公告，廠房及設備損失尚在估計中，發生事故的聚合設備目前日產160噸，對生產營運無重大影響。而公司財產有投保全險，對財務業務無重大影響。

遠東新並表示，將竭力協助死亡員工家屬做好相關撫卹及善後工作，對於受傷員工全力進行　

救治及照顧，若有進一步消息再向大家說明，造成社會不安向民眾致歉。

遠東化纖去年11月才發生火警，當時鐵皮倉庫全面燃燒，3樓又存放3200公升熱媒油，相當危險，消防人員出動18車40人全力撲救，所幸最後無人受困受傷。

遠東新今以30.85元開低，一度下跌至30.5元，但隨後一路拉高至31.1元，盤中下跌約0.8%，於平盤附近震盪。

爆炸 遠東新

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