藥華藥營收／1月10.6億元、年增108% 受惠Ropeg銷售穩健

藥華藥（6446）5日公告1月營收10.6億元，年增107.87%，創下同期新高，並連續三個月營收突破10億元大關，1月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）在美國及全球市場的穩健銷售帶動。

藥華藥表示，近日歐洲、美國、加拿大等多國衛生主管機關公告，Ropeg競爭藥物Pegasys將延後出貨，引發藥界矚目。據統計光是英國使用Pegasys就達到2,000人，英國國民保健署（NHS）確認將在Pegasys缺藥期間補助病患使用Ropeg。根據歐洲藥品管理局（EMA）公告，該短缺預計將持續至2025年下半年。加拿大藥物短缺報告網站，預估當地缺貨至年底。

美國FDA則公告，2025年第4季之前Pegasys的供應將更加受限，預計2026年方能恢復供貨。

藥華藥認為，競爭藥物出現短缺問題，將進一步推升市場對Ropeg的需求，並加速提高病人數。藥華藥強調，公司具備穩定的供應能力，將繼續確保病患的用藥需求不會中斷，並對今年的營運前景持樂觀態度，期望能夠造福更多病患。

由於美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額（Deductible），年度開始時會有需由藥廠負擔之給付差額（Medicare Coverage Gap，又稱Donut Hole），因此藥廠每年年初的營收會受到些許影響，但藥華藥1月單月營收仍站穩10億元，顯示公司成長力道仍強。

藥華藥表示，Ropeg至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、大陸及歐盟等主要新藥市場並上市銷售，獲醫師及病患社群廣泛迴響，各地患者用藥人數穩定成長，全球接受Ropeg治療的人數已超越萬人。此外，藥華藥在拉丁美洲市場的推進亦逐步展開，南美部分地區已有病患開始使用Ropeg。

除了目前的適應症PV，Ropeg用於新適應症原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗主要評估指標之統計結果正面。公司預計今年送件申請多國ET藥證，包括美國、日本及中國大陸等國，目前正積極布局行銷前準備，將成為未來營運加速成長的第二引擎。