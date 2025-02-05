jpp 1月營收攻頂 連二月逾2億元

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（5）日公告元月營收2.59億元，月增23%、年增31.6%，不僅連續二個月營收站穩2億元整數大關之上，並創單月業績新高，表現亮眼。

jpp指出，隨著AI產業蓬勃發展，目前機構件業務呈現供不應求，加上該公司生產基地位於泰國，具有地利之便，不受美國關稅戰影響，因此訂單能見度相當高。

jpp認為，該公司尚未開始量產的水冷類伺服器與其他機構件產品均會在可預見的未來蓄勢待發，為解決生產瓶頸，最近一次臨時董事會已通過增加第二座噴烤漆廠，將規劃在新購置的土地上拓建產能，藉此提升接單競爭力。

除伺服器及機構件類產品出貨持續暢旺，jpp航太部門接單同步亮眼，積極拓展與布建相關業務。目前jpp和新客戶Safran及Airbus子公司密切合作中，持續送樣新產品之餘，也在密集籌備航太維修及改裝認證，後續將會與客戶有新的戰略合作計畫。

展望2025年，jpp認為在天時、地利、人和下，該公司成為客戶尋求AI機構件解決方案的最佳合作夥伴，目前正在興建的三層樓新廠房，預計下半年完工，屆時有機會進一步挑戰更好的業績。

jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件生產製造商，近年在AI伺服器布局有成，加上國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，助力jpp在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，日前產線已陸續調整完畢，去年底已開始大量出貨給客戶。