鋼鐵股轉單效應 聚光

隨著川普將對加拿大與墨西哥課徵鋼鐵關稅，2025年全球鋼鐵供需結構改善。法人建議，可關注中國大陸振興經濟政策進度，以及各國對中國大陸鋼材出口的反傾銷措施、轉單效應可期。隨國際鋼價提升，法人預期有望帶動台灣鋼鐵股如中鋼（2002）、東鋼、豐興等市場表現。

春節假期結束，大陸昨（5）日開工，鋼鐵現貨價維穩，但期貨行情不給力，鐵礦、熱軋、鋼筋等重點鋼材收盤下跌，是否牽動中鋼、燁輝、新光鋼等主力廠後市，備受矚目，但上述大廠認為新春鋼市不看淡，靜待歐美鋼價上漲效應發酵。

圖／經濟日報提供

上市鋼廠主管說，春節前鋼市有撐，昨天特別關注大陸開市表現，鋼鐵期貨沒有如預期開出漲盤，鋼筋收在每公噸人民幣3,320元、跌1.51%；主力底材熱軋收盤人民幣3,416元、跌1.64%；鐵礦石收盤人民幣801元、跌0.99%。

另大陸鋼鐵現貨穩定小漲，部分城市鋼筋與線材交易每公噸小幅提漲人民幣10到20元，不銹鋼行情現貨、期貨趨漲。

法人分析，根據全球鋼鐵協會預測，2025年全球鋼鐵需求預期達17.71億噸，年增1.2%。雖然中國大陸鋼材需求受房地產市場持續疲弱影響，預估下滑1%至8.6億噸，但印度、美國與日本的需求預期分別成長8.5%、2%和1.7%。

關稅影響方面，2024年美國鋼鐵進口量為2,620萬噸（年增2.6%），其中來自加拿大590萬噸（年減4.9%），占比22.7%；來自墨西哥310萬噸（年減18%）。若美國對加拿大及墨西哥課徵25%關稅後，將終結先前的豁免優惠，可能讓部分非配額限制或無關稅豁免的國家直接受惠，其他國家有機會受益於轉單效應。

對台灣鋼鐵產業而言，由於主要外銷產品為鍍鋅與烤漆鋼板，此政策若導致美國鋼材價格明顯回升，將有利於下游單軋廠的接單動能，市場正等待中國大陸振興經濟政策的落實與重建需求的帶動。

然而，川普可能持續對鋼鋁課徵新關稅，目前具體稅率與課徵對象尚未明朗，因此轉單效益仍需密切觀察政策的進一步發展。台廠中可留意中鋼、東鋼、豐興等。