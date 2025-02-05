華友聯1月營收年增58倍 後市看旺

華友聯（1436）昨（5）日公告，1月營收1.4億元、年增5,817%，主要受惠今年交屋數量較去年同期增加。華友聯公司治理到位，近期陸續取得高雄捷運聯合開發案，以及台南國宅案，營運動能飽滿，後市可期。

法人指出，華友聯與達麗建設及海悅國際攜手，為高雄捷運橘線O10站(西側)及O10站(東側)土地開發案最優申請人，預計將投資253億元，打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

此捷運聯開案基地面積約5450坪、都市計畫屬第五種商業區，土地強度為(建蔽率70%、容積率840%，另交通用地(建蔽率40%、容積率 400%，規劃將興建地上38-52層、地下6層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、店舖及社區生活設施複合型大樓，低樓層設有沿街式店鋪，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

另一方面，華友聯集團深耕台南，透過自辦都更方式協助安平國宅重建新的住宅，順利通過都審與完成信託，未來將興建地上12-20樓住宅，總戶數449戶，當中包含224戶屬興建方華友聯所有，另225戶則為原住戶以1坪換1坪方式取得。