海悅1月合併營收年減50% 不看淡房市買氣

海悅國際（2348）昨（5）日公告2025年1月合併營收達4.97億元，較上月4.55億元增加9.1%，惟比去年同期減少50.6%；單月營收主要由代銷收入貢獻，營建收入不到20萬元。

海悅表示，1月合併營收逾99%由代銷業務所貢獻，相較上月明顯增長63.8％，顯示房市買氣仍在，只要銷售價格符合市場預期，依舊獲得首購、首換購屋族群青睞。

海悅國際指出，台積電最先進的1奈米製程生產重鎮，將進駐「南科四期」的沙崙生態科學園區，隨著台南科學園區一、二期出租率達滿租，南科三期也即將交地，預計新的科技大廠移入，形成產業聚落後，伴隨著高科技人口移入，將帶動當地房市發展。

海悅國際表示，台灣房市因不動產貸款集中度仍居高不下，今年央行將以降低不動產貸款集中度為首任，認為接下來不動產產業的聯盟合作仍將持續發酵；而海悅與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合的「擎天森林」建案，預計今年首季進入完工交屋作業。

另外，海悅強調，除了「擎天森林」外，今年集團還有新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」，總計四大建案依完工交屋可預期營建收入約66億元，今年投資收益進入資金回收期。

海悅目前在全台已接案、陸續規劃推案之總銷金額合計約3,300億元，在代銷策略全台布局下，本業業績來源無虞；海悅國際指出，依目前銷售中的指標建案觀察，包括基隆市安樂區「白天鵝安幔」、新北市中和區「大同新紀元」與台南市新市區「曦湖」，因買賣雙方對房價有共識基礎，建案交易有不錯成交量表現，接下來單季營運將持續觀察後續指標建案的銷售表現。

海悅國際1月合併營收除了新建案開賣貢獻外，同步也有來自持續銷售中的建案。