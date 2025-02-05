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榮成1月 每股稅前虧0.06元

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

榮成（1909）昨（5）日公告1月合併營收29.77億元，較去年同期減少26.91%，創11個月來新低；另，公司自結單月合併營業虧損2,643萬元，合併稅前虧損8,386萬元，每股稅前虧損0.06元，是自去年7月以來，連七個月虧損。

法人表示，榮成1月合併營收衰退主要因應春節提前安排紙機歲修，為全年獲利打底，2月節後產銷將恢復正常水準，力拚轉盈。

業內人士表示，2025年1月大陸工紙出貨放緩，多數紙企大廠安排春節停機歲修，市場呈現量縮價穩局面，受惠原料廢紙走跌，有利紙廠盈利修復，需求方面，近期受美國對大陸出口產品加徵關稅影響，市場預期2025年大陸出口承壓，政策將持續加大對內需消費刺激力度，提振工紙需求。

工紙 榮成 營收

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