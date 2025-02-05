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美喆1月合併營收年增32％ 出貨穩健
美喆-KY（8466）昨（5）日公布1月合併營收達3.08億元，年增32.5%，改寫歷年同期次高。
美喆-KY受惠北美最大居家量販通路商新款SPC產品密集於1月順利出貨，以及北美大型經銷商客戶保持穩健拉貨，除帶動旗下台南廠SPC產能稼動率，並挹注1月北美地區銷售大幅年增200%。
美喆-KY積極擴大北美SPC市場業務銷售動能，並優化台南廠生產學習曲線、提高產能稼動率，除去年起旗下台南廠營收貢獻度已逐季放大，且為進一步提高台南廠生產效率，美喆-KY於去年底開始進行產線優化設備整改方案，因應北美客戶訂單需求，並加速台南廠達到良好規模經濟。
美喆-KY指出，近期美國再度加徵中國輸美產品關稅，由於美喆-KY旗下台南廠主要供貨北美地區客戶，有助於北美客戶對於台南廠下單力道。
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