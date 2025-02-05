居家通路三雄 大拓點

居家通路三大業者特力（2908）、寶雅與振宇五金持續擴充版圖，三家都準備自今年擴大通路規模，平均展店幅度上看一成，搶市意味濃厚。

近期地震頻傳帶動修繕需求升溫，又因年節適逢汰舊換新需求高漲，法人預期，具備居家通路業務的指標公司如特力旗下特力屋、寶雅與振宇五金等，元月業績表現將注入新動能。

通路業者表示，春節檔期受惠於年前居家煥新、大掃除及保暖商機，可望為各通路的元月營收帶來新動能。特力屋指出，春節檔期業績月增三成，促進整體檔期業績年增一成；寶雅也指出，因應春節優惠活動推動，來客量增長約兩成；振宇五金整體檔期營收也達雙位數成長。

展店方面，居家族群皆表示將持續拓展門市布局。特力屋表示，目前特力屋大型店28家，社區店35家，共計63家，今年預計新開六家店，總店數將達69家。此外，專人修繕服務「社區管家2.0」，目前雙北兩家店試行成果亮眼，預計於2025年第2季會再擴增導入至四家店。

寶雅也指出，今年展店預計是雙位數成長，目前門市類型分為寶雅社區店、美妝專門店POYA BEAUTY和具備居家修繕產品的店中店三種店型，且會因應商圈組成而做滾動式調整。

振宇五金表示，今年市場拓展重點放在北部地區，並預計2025年將新增10%的新門市據點，有助強化並提升品牌在北部市場占有率。