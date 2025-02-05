志強營收 寫最強元月

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（5）日公布1月合併營收達16.46億元，年增37.4%，為連13個年增正成長，並創歷年同期新高。

志強為製鞋類股第一家公布營收的製鞋大廠，極具產業的指標意義。

志強表示，第1季為傳統淡季，但以目前接單及出貨來看，呈現淡季不淡，主要是adidas在柬埔寨繼續擴線，志強柬埔寨廠過年期間沒有放年假，每一個廠幾乎都滿載；而就第1季接單狀況來看，較去年同期亦有近二成的增長。

至於鞋材廠方面，百和自結1月合併營收12.85億元，月增1.3%、年減2.0%；百和興業自結1月合併營收6.02億元，月增6.5%、年減5.6%，主要受到過年工作天數減少影響。

隨著全球製鞋產業景氣復甦，志強去年全年合併營收184.44億元、年增29.8%，為歷年同期次高。志強表示，目前訂單能見度已看到今年中，全年營運展望持續樂觀。

展望未來，今年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計今年量產出貨，有望進一步挹注營運成長動能。

目前，志強印尼建廠進度順利，新廠預計今年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

因應產業景氣回升，百和也持續擴充產能，印尼廠去年已完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利也將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在今年。

展望未來，百和在國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注，新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人預期，百和今年營收將維持成長腳步，獲利則有機會創高。