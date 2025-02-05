華友聯營收／1月1.4億元 年增5817%、後市看旺
華友聯（1436）5日公告，1月營收1.4億元、年增5817%，主要受惠今年交屋數量較去年同期增加。華友聯公司治理到位，近期陸續取得高雄捷運聯合開發案，以及台南國宅案，營運動能蒸蒸日上，後市展望看俏。
法人指出，華友聯與達麗（6177）建設及海悅（2348）國際攜手，為高雄捷運橘線O10站（西側）及O10站（東側）土地開發案最優申請人，預計將投資253億元，打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。
此捷運聯開案基地面積約5450坪、都市計畫屬第五種商業區，建蔽率70%、容積率840%，另交通用地建蔽率40%、容積率 400%，規劃將興建地上38-52層、地下6層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、店舖及社區生活設施複合型大樓，低樓層設有沿街式店鋪，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。
另一方面，華友聯集團深耕台南，透過自辦都更方式協助安平國宅重建新的住宅，順利通過都審與完成信託，未來將興建地上12-20樓住宅，總戶數449戶，當中包含224戶屬興建方華友聯所有。
上市建商主管表示，安平國宅二期從原先海砂屋，到華友聯集團接手改建成為地上12與20樓大樓，未來區段房價市場估已全面坐穩4字頭，華友聯收獲豐碩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言