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華友聯營收／1月1.4億元 年增5817%、後市看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

華友聯（1436）5日公告，1月營收1.4億元、年增5817%，主要受惠今年交屋數量較去年同期增加。華友聯公司治理到位，近期陸續取得高雄捷運聯合開發案，以及台南國宅案，營運動能蒸蒸日上，後市展望看俏。

法人指出，華友聯與達麗（6177）建設及海悅（2348）國際攜手，為高雄捷運橘線O10站（西側）及O10站（東側）土地開發案最優申請人，預計將投資253億元，打造衛武營周邊藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

此捷運聯開案基地面積約5450坪、都市計畫屬第五種商業區，建蔽率70%、容積率840%，另交通用地建蔽率40%、容積率 400%，規劃將興建地上38-52層、地下6層的複合式建築物，包含旅館、辦公、住宅、店舖及社區生活設施複合型大樓，低樓層設有沿街式店鋪，地下層為O10站、Y18站出入口及聯通道。

另一方面，華友聯集團深耕台南，透過自辦都更方式協助安平國宅重建新的住宅，順利通過都審與完成信託，未來將興建地上12-20樓住宅，總戶數449戶，當中包含224戶屬興建方華友聯所有。

上市建商主管表示，安平國宅二期從原先海砂屋，到華友聯集團接手改建成為地上12與20樓大樓，未來區段房價市場估已全面坐穩4字頭，華友聯收獲豐碩。

國宅 捷運

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