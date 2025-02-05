海悅營收／1月4.97億元、代銷業績較上月增長63％

房地產代銷龍頭海悅（2348）5日公告2025年1月合併營收4.97億元，較上月增加9％，1月合併營收逾99％由代銷業務所貢獻，如以代銷業務相較，則較上月明顯增長63.89％。

海悅表示，市況顯示銷售價格若符合市場預期，在首購、首換購屋族群市場仍具相當需求；隨著開春後預售建案陸續開案，預期能取得買賣雙方新平衡價格共識之建案，仍將有機會維持順銷。

海悅1月合併營收比例較高的來自於新開案的順銷，其中包含基隆市「白天鵝安幔」與新北市「大同新紀元」。

另外新北市「民生新埔」；台中市「江陵天喆」、「亞昕丰山、「大華縱橫」、「浩瀚湖濱城」、「達麗新高鐵」、「櫻花昕光之櫻」、「國雄無双」；台南市「達麗世界仁」、「南科之櫻」、「聯上Apple」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」；高雄市「潤鴻日研」等貢獻，1月代銷收入為4.97億元，與12月代銷收入3.03億元相較，成長63.89％。

海悅表示，近年來，台積電在台灣投資最先進的製程發展，於全台設廠遍地開花，而最先進的1奈米製程生產重鎮，將進駐「南科四期」的沙崙生態科學園區。

隨著台南科學園區一、二期出租率達滿租，南科三期也即將交地，預計新的科技大廠移入，形成產業聚落，高科技人口移入，將引領當地房市發展。

海悅與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合「擎天森林」建案將於第1季進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4大建案依完工交屋可預期營建收入約66億元，使海悅投資收益項目今年進入資金回收期。

海悅目前全台後續已接案陸續規劃推案總銷金額合計約3,300億元，公司全台代銷布局策略，代銷本業業績來源無虞，依目前銷售中的指標建案觀察：基隆市安樂區「白天鵝安幔」、新北市中和區「大同新紀元」與台南市新市區「曦湖」，因買賣雙方對房價有共識基礎，房市交易仍有不錯的成交量表現。