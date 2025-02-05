快訊

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

統一發票中獎清冊出爐！花35元買飲料中千萬 18位幸運兒消費地曝光

目睹他人刮中100萬…帥哥跟風爽中2千萬 彩券行再揭當天異象

海悅營收／1月4.97億元、代銷業績較上月增長63％

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

房地產代銷龍頭海悅（2348）5日公告2025年1月合併營收4.97億元，較上月增加9％，1月合併營收逾99％由代銷業務所貢獻，如以代銷業務相較，則較上月明顯增長63.89％。

海悅表示，市況顯示銷售價格若符合市場預期，在首購、首換購屋族群市場仍具相當需求；隨著開春後預售建案陸續開案，預期能取得買賣雙方新平衡價格共識之建案，仍將有機會維持順銷。

海悅1月合併營收比例較高的來自於新開案的順銷，其中包含基隆市「白天鵝安幔」與新北市「大同新紀元」。

另外新北市「民生新埔」；台中市「江陵天喆」、「亞昕丰山、「大華縱橫」、「浩瀚湖濱城」、「達麗新高鐵」、「櫻花昕光之櫻」、「國雄無双」；台南市「達麗世界仁」、「南科之櫻」、「聯上Apple」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」；高雄市「潤鴻日研」等貢獻，1月代銷收入為4.97億元，與12月代銷收入3.03億元相較，成長63.89％。

海悅表示，近年來，台積電在台灣投資最先進的製程發展，於全台設廠遍地開花，而最先進的1奈米製程生產重鎮，將進駐「南科四期」的沙崙生態科學園區。

隨著台南科學園區一、二期出租率達滿租，南科三期也即將交地，預計新的科技大廠移入，形成產業聚落，高科技人口移入，將引領當地房市發展。

海悅與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合「擎天森林」建案將於第1季進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4大建案依完工交屋可預期營建收入約66億元，使海悅投資收益項目今年進入資金回收期。

海悅目前全台後續已接案陸續規劃推案總銷金額合計約3,300億元，公司全台代銷布局策略，代銷本業業績來源無虞，依目前銷售中的指標建案觀察：基隆市安樂區「白天鵝安幔」、新北市中和區「大同新紀元」與台南市新市區「曦湖」，因買賣雙方對房價有共識基礎，房市交易仍有不錯的成交量表現。

建案 海悅 營收

延伸閱讀

市長侯友宜：新北市調整公車運價 優先讓員工加薪

機器人回來了！ 台灣精銳、大銀微等七檔攻漲停

南電1月合併營收月減4% 本季營運增溫

基隆「蛇來運轉」小提燈 可提也可當擺飾 8日開始發放

相關新聞

海悅營收／1月4.97億元、代銷業績較上月增長63％

房地產代銷龍頭海悅（2348）5日公告2025年1月合併營收4.97億元，較上月增加9％，1月合併營收逾99％由代銷業務...

八方雲集擁三大利多 買盤卡位、股價飆漲創3個多月新高

八方雲集（2753）2025年是發展關鍵年，市場看好，八方今年在美國將加速展店，德州中央工廠也有望在第2季底投入營運、同...

北美貨櫃長約價可望漲逾六成 三雄股價啟航

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，市場消息指出，長約價出現「驚人價格」，起跳價大客戶每大櫃（40呎櫃）2,500美元，比去年...

藥華藥、美時 迎轉單效益

美國總統川普計劃對藥品等課徵關稅，目的重塑美國供應鏈。法人表示，估計耗時一年調查，最快2026年實施。台廠整體影響有限，...

聯邦銀1月 EPS 0.06元

聯邦銀行（2838）自結2025年元月稅前盈餘2.88億元，稅後純益2.49億元，每股稅後純益（EPS）0.06元，獲利...

京城銀1月 EPS 0.37元

京城銀行（2809）昨（4）日公布自結2025年元月獲利，1月單月稅前盈餘4.98億元，稅後純益4.08億元，每股稅後純...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。