榮成營收／1月29.77億元 年減26.91%
榮成（1909）5日公告1月合併營收29.77億元，年減26.91%，公司自結單月合併營業利益-2,643萬元，合併稅前淨利歸屬於母公司業主-8,386萬元，每股稅前EPS-0.06元。法人表示，榮成1月合併營收衰退主要因應春節提前安排紙機歲修，為全年獲利打底，2月節後產銷將恢復正常水準，力拚轉盈。
2025年1月大陸工紙出貨放緩，多數紙企大廠安排春節停機歲修，市場呈現量縮價穩局面，受惠原料廢紙走跌，有利紙廠盈利修復。需求方面，春節後按照傳統慣例，紙廠報價多將上調，下游紙箱廠進行補貨，近期受美國對大陸出口產品加徵關稅影響，市場預期2025年大陸出口承壓，政策將持續加大對內需消費刺激力度，提振工紙需求。供應方面，多數紙廠因安排春節停機歲修，節後庫存壓力不大，後市大陸廢紙價格走勢與工紙價格走勢基本一致，產業總體在大廠減緩產能投放下，加上進口紙影響減輕，供需漸趨平衡。
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