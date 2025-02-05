八方雲集擁三大利多 買盤卡位、股價飆漲創3個多月新高

八方雲集（2753）2025年是發展關鍵年，市場看好，八方今年在美國將加速展店，德州中央工廠也有望在第2季底投入營運、同時，牛肉麵產線擴充將在首季完工，產能擴增三倍，加上肉品裁切廠預計第2季完工、下半年投產，增添今年營運成長動能。法人估，八方雲集今年營收將挑戰90億元關卡，獲利則拚賺一個股本。

八方雲集5日股價表現亮眼，盤中來到162元，漲幅近6%，股價一舉創下三個多月來新高。八方雲集去年營收80.28億元，年成長9.37%，創下歷史新高。今年隨著美國展店策略積極，加上新產能啟用，預計將推升營運表現再締新猷。

2025年是八方雲集發展關鍵年份，公司營運主要聚焦在國際化拓展、高度自動化工廠投入運營、開發設計高毛利商品等策略，力拚雙位數成長。美國市場方面，八方雲集2024年底門市數達10家，另有10家簽約門店，其中9家預計2025年開出，涵蓋北加州2家、南加州4家、德州3家，另有1家將於2026年開幕。

在產品布局上，八方雲集的得獎牛肉麵銷量一度翻倍，即便熱潮過後，也仍維持三成以上成長，現有產能已供不應求。公司加速產線擴充，預計首季完成，整體產能將提升三倍。此外，旗下梁社漢排骨品牌經營逾五年，看好中南部市場滲透率仍具發展潛力，將積極展店，並計畫導入牛肉麵系列產品，以提升品牌競爭力。

市場看好，八方雲集美國市場已開始展現規模效益，包括非華裔商圈，白人與墨西哥裔顧客逐步增加，品牌接受度提升。德州中央工廠預計第2季底投產，助力當地門市擴展。另一方面，公司在台投資興建的豬肉截切廠也預計於第2季底完工，並於下半年正式投產，可望強化上游供應鏈掌控與食安標準，進一步優化產品選擇與成本控制。