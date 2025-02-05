北美貨櫃長約價可望漲逾六成 三雄股價啟航

全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，市場消息指出，長約價出現「驚人價格」，起跳價大客戶每大櫃（40呎櫃）2,500美元，比去年同期1,500美元漲逾六成，漲幅達66%以上，貨櫃三雄5日股價表態大漲，萬海（2615）盤中漲幅逾5%，長榮（2603）、陽明海運（2609）漲幅逾4%。

市場傳出，即將在5月換約的遠東-北美線長約運價出現大漲行情，船公司喊出訂單量大的客戶40呎櫃長約價格從2,500美元區間開始談。

國內的物流業者指出，目前傳出來的北美合約價格從2,500美元開始談判，這代表貨櫃輪業者對於各種成本攀升下，合理運費價格的堅持。海運公司擔心簽太多不合理的長約，萬一市場比預期好，將會傷及營收、獲利表現，在長約的談判價格還是以保本合理價格為主軸。

2025年歐洲線的長約價格已經完成簽約，業界認為都比2024年好；如果北美線的合約價格也能比去年好，包括長榮、陽明及萬海在內的貨櫃輪業者2025年的獲利透明度，也將同步拉高。

不過，影響貨櫃輪最重要的關鍵，還是紅海危機是否將完全解除，這個變數也會牽動長約價格談判。航運業者表示，儘管以色列與哈瑪斯達成停火協議，全球三大貨櫃航商仍對重返紅海航線躊躇不前，為了船員跟船舶安全，仍在審慎觀望中。

法人表示，2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，今年合約價調漲機率偏高。國內航商美國線合約比重約落在五成左右，雖漲價有利航商獲利，但現貨運價仍是營運關鍵之一。