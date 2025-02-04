三陽機車市占再創高
三陽（2206）元月單月機車銷售再傳捷報，單月新車銷售20,366輛，市占率達到46.9%，再創新高紀錄，同時為了延續機車買氣，三陽繼續推加碼紅包購車金。
元月機車掛牌數為，三陽20,366輛，市占46.9% ；光陽10,885輛，市占25.1% ；山葉7,568 台，市占率17.4%；GOGORO 779輛，市占率1.8%。總市場43,432輛。
三陽穩居冠軍地位，1月主打2024年度全國銷售冠軍，各車款均推出感恩回饋，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，1月銷售達3,448台，成為1月最暢銷機種；水冷機種JET SL+持續熱銷，1月仍高達2,811輛的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數3,945輛，許多車款銷售表現突出，讓三陽1月市占達到46.9%，保持銷售冠軍。
三陽為了延續超高市占率，國民車款迪爵再加碼紅包5,000元，汰舊換新最高補助25,800元；2024年度銷售冠軍，JET SL/SL+加碼購車金4,000元，限時再加贈SYM賽車廠隊彩繪安全帽和冠軍剎車導風罩。
GOGORO指出，元月整體機車市場銷量為43,432輛，因農曆年較早，影響領牌工作日，較上月下降33.36%，相較去年同期下降6.23%。電動機車市場元月整體銷量為1,342輛，較上月下降73.85%，從5,132輛降至1,342輛，相較去年同期下降51.74%，去年同期為2,781輛。
GOGORO指出，元月GOGOR領牌數779輛，受農曆春節與各縣市補助方案尚未完整公布影響，市占率1.79%，較上月下降74.91%。
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