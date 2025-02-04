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皇昌強勢進軍海事市場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

皇昌營造（2543）布局海事工程最後一哩路完成；集團客製化訂造的拋石落管船、台灣首艘自主打造的預拌混凝土船預計4、5月投入營運，不僅工程實力增添重磅戰力，更一舉推升船機隊達38艘、成為國內最大的全能工程船機隊，對進軍海事市場宣告「皇昌準備好了」。

皇昌營造強勢進軍海事市場，展現企圖心，近六年來不僅深化專業工程實力，更積極整合集團資源，前後投入超過50億元打造國內最大全能船機隊；皇昌營造執行長林明照表示，逾50億元的資本支出主要投入客製化訂造、自主打造海事船機隊和引進先進技術、升級設備與機具上，目標全面強化集團在海事領域的戰力和優勢地位。

林明照指出，訂製船機自2022年開始陸續交船，其中2024年底、集團更迎來東南亞最大浮沉台船「皇昌101號」交船；「皇昌101號」最大特點，就是能進行沉箱拖行、安裝大型海上擴建結構，且該工程船配備先進的浮力控制系統和定位設備，能夠在各種海況下完成裝卸和定位作業，提高作業效率且大幅減少人力需求，強化工程的精確性、安全性。

今年，兩艘海事船機隊包括拋石落管船「皇昌99號」以及台灣首艘自主打造的預拌混凝土船「皇昌100號」預計本2月完成，4、5月投入營運。

林明照分析，拋石落管船「皇昌99號」能精確投放石料，協助建港、防波堤等大型海事建設，更能在極端作業環境下，確保工程穩定性與安全性，大幅增強皇昌承接複雜及具挑戰性工程的能力。「皇昌100號」則是攜手和昌國際自主打造離岸式的預拌混凝土船，為台灣國內首艘自產自製的預拌船，結合平台船打造移動式的預拌混凝土廠，一次可提供1,000立方的混凝土石料，全力支援離岸海事工程。

面對未來海事版圖拓展，林明昌直言，今年在三艘船機隊和技術革新、升級加入下，集團全能船機隊達38艘、成為國內最大的全能工程船機隊，布局海事工程領域最後一哩路完成。

皇昌營造近年積極承接海事工程，已承攬「第三座液化氣接收站」之建港及圍堤造地新建工程，一期工程已提前在去年完工，二期現正進行中，預定2028年9月完工。

台船

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