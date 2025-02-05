藥華藥、美時 迎轉單效益

美國總統川普計劃對藥品等課徵關稅，目的重塑美國供應鏈。法人表示，估計耗時一年調查，最快2026年實施。台廠整體影響有限，其中保瑞（6472）可望受惠轉單效益，藥華藥、美時後市可期。

法人指出，川普若以國家安全為由引用相關法案，預計耗時近一年調查，最快可能於2026年開始對藥品課徵關稅。目前美國大多數常見處方藥品進口時免關稅，因此關稅施行將使藥品終端價格上漲。

在此過渡期間，藥廠預計會逐步將供應鏈轉移到美國生產。由於成品藥品較原料藥更容易在美國生產，預期美國對成品藥品生產需求將提升。對台廠而言，藥品關稅對獲利影響有限。

事實上，隨美國推動在地生產政策，保瑞有望成為最大受惠者。法人分析，保瑞於2024年併購美國百年製藥公司Upsher-Smith Laboratories（USL），旗下Maple Grove廠擁有年產能達35億劑口服藥，是美國單一最大口服固體製劑廠，目前產能利用率僅約30%。

USL已簽訂一至二個CDMO新客戶訂單，預計最快在2025年第1季開始貢獻營收。此外，Camden無菌針劑廠具備四條成品充填產線，已獲超過20家CDMO客戶，未來透過產線升級有望增加30%產能。

此外，美時部分藥品已在美國生產，因此不受關稅影響。分析指出，美時的血癌藥可能需轉移至美國生產製劑。若美國課徵藥品關稅，2026年1月底原廠藥專利到期後，學名藥價格降幅可能減少。