聚陽營收／1月35.01億元、年增27%創同期新高 出貨量雙位數成長

聚陽（1477）4日公告，1月營收達35.01億元，年增27.08%，創歷年同期新高。公司表示，受惠於出貨量雙位數成長，以及報價調漲4%至5%，帶動營收攀升。

聚陽目前訂單能見度約達半年，最遠已看到第3季，法人預估，在價量齊揚的情況下，今年營收有望實現雙位數成長，全年挑戰400億元大關。

聚陽表示，元月營收成長主要因市場需求回溫，運動品牌訂單復甦，部分客戶為應對美國潛在關稅變動提前下單，進一步推升業績表現。在元月營收開紅盤激勵下，預估第1季營收將較去年成長，第2季年增率有望進一步放大，從產品組合來看，首季運動盤出貨高於流行盤，第2季則流行盤和運動盤相當，兩者需求都還在增加中。

聚陽對上半年展望正向，主要是美國客人需求強勁，持續回補庫存，另外日本迅銷集團成長力道也大，雖然迅銷也同樣面臨中國大陸市場低迷的壓力，但因聚陽主要是做其日本和國際訂單，而這兩個市場迅銷今年展望皆十分正向，聚陽也跟著受惠。

近期市場關注美國關稅政策對紡織業的影響，聚陽因生產基地主要位於關稅風險較小的地區，反而受惠於客戶的預防性下單增加。然而，由於美國總統川普對關稅調整仍未定調，客戶普遍仍持觀望態度，能否帶來實質轉單效應，仍取決於政策落實後的變化。

聚陽訂單能見度約達半年，公司表示，目前需求仍維持正向發展，關鍵在於關稅變化下的價格談判。從接單情況來看，第3季訂單規模可望較去年同期成長。而因應需求增加，全年產能擴增預計達7~8%，印尼與越南為主要增產區，孟加拉及薩爾瓦多亦同步擴產。若美國關稅政策引發轉單效益，公司亦不排除進一步擴大產能，以應對市場需求變化。

法人表示，品牌及通路商皆觀望川普上任後帶來的影響，聚陽因屬於多產地且快交期的供應商，有利公司接單動能，今年營收有望有雙位數增長，將挑戰400億元大關，同時毛利率可望持續因規模提升及產品結構轉佳而上揚，將挑戰賺兩個股本。