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京城銀1月稅後純益4.08億元、EPS 0.37元 每股淨值49.43元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

京城銀（2809）4日公告2025年1月自結稅前損益4.98億元；稅後純益4.08億元，稅後每股純益0.37元；每股淨值49.43元。

美國總統川普1月20日正式上任，其關稅政策成為全球關注的焦點。京城銀指出，台灣對美國享有高額貿易順差，因此川普政府對台灣的關稅政策及其對多邊貿易協定的態度，仍是值得關注的議題。

美元的走勢與美國政策對全球經濟帶來不確定性，京城銀表示，將持續關注國際政經變化，適時調整投資組合。資產品質方面則是維持一貫的穩健水準，截至今年1月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為6,632.85%，全體放款覆蓋率為1.33%。

為協助民眾妥善規劃年終獎金及春節紅包存款，京城銀近期推出一年期台幣定存專案【一起發】，提供1.78%優惠利率，以穩健方式助力客戶財富增值，讓閒置資金獲得更高效益。

京城銀 美國

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