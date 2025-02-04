快訊

黑箱？內埔同1人爽抽汽車「中獎者身分曝」 鄉長：需為這事賠上政治前途嗎

獨／彰化驚傳情殺！痛苦呼叫驚動四鄰 單親媽、同居男友遭逮

同一人抽到汽車！內埔年街遭疑黑箱「2次都摸出揉成團彩券」 屏檢出手了

川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡

中央社／ 台北4日電

美國總統川普揮出關稅大刀前，美國客戶提早布局，成衣大廠聚陽今天公布1月營收新台幣35億元，比去年12月的高點略微滑落0.79%，但年增率達27.08%，淡季不淡。

聚陽發言人林恆宇今天表示，1月營收成長，主要是部分美系客戶趁著關稅前積極拉貨，包括運動類和非運動類產品出貨都有成長。雖然1月提前拉貨後，2、3月表現仍待觀察，但林恆宇強調，以整季來看，營收一定會比去年成長。

針對川普近期宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，林恆宇沙盤推演表示，聚陽在加拿大和墨西哥都沒有工廠，在中國只有少數產能，是供應日本市場，並沒有出口到美國，因此聚陽不會受到負面影響。

反過來看，中國是重要紡織出口國，墨西哥也有不少紡織廠供應北美需求，如今碰到關稅障礙，未來不排除客戶會有轉單效應。林恆宇表示，實際情況還要再觀察，不過聚陽已超前部署，公司在孟加拉、薩爾瓦多都有建廠計畫進行中，其中孟加拉廠預計今天上半年投產；薩爾瓦多廠則是為了就近服務美國客戶。

美國 聚陽 關稅

延伸閱讀

不滿WSJ批「最愚蠢貿易戰」川普：反對關稅者 都被中國控制

對中關稅10% 川普長征的第一步

白宮誰說了算？ 川普暗示節制馬斯克的擴權「不是想做就做」

川普關稅變數 東元：不確定性仍高持續觀察

相關新聞

晶碩1月營收年減11% 將逐季成長

晶碩（6491）昨（3）日公告元月營收5.02億元，年減11.53%，創18個月來新低，公司表示，主要還是受大陸經濟不好...

燁聯、唐榮、華新 開漲盤

不鏽鋼板材上游供應商燁聯（9957）、唐榮和盤元供應商華新昨（3）日各以紅盤開出2月盤價，300系列熱冷軋均調漲每公噸1...

全家、統一超業績強強滾

受惠年節期間長達九天連假，超商雙雄業績強強滾，其中，全家（5903）與統一超7-ELEVEN鮮食、咖啡等業績成長向上。另...

王品、漢來美食 營收看俏

金蛇年農曆連假好旺，餐飲業大發利市，元月營收可期。王品（2727）表示，春節期間初二、初三單日營收均突破億元大關，累計初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。