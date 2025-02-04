川普關稅前客戶搶拉貨 聚陽1月營收年增27%淡季不淡

美國總統川普揮出關稅大刀前，美國客戶提早布局，成衣大廠聚陽今天公布1月營收新台幣35億元，比去年12月的高點略微滑落0.79%，但年增率達27.08%，淡季不淡。

聚陽發言人林恆宇今天表示，1月營收成長，主要是部分美系客戶趁著關稅前積極拉貨，包括運動類和非運動類產品出貨都有成長。雖然1月提前拉貨後，2、3月表現仍待觀察，但林恆宇強調，以整季來看，營收一定會比去年成長。

針對川普近期宣布對加拿大、墨西哥、中國加徵關稅，林恆宇沙盤推演表示，聚陽在加拿大和墨西哥都沒有工廠，在中國只有少數產能，是供應日本市場，並沒有出口到美國，因此聚陽不會受到負面影響。

反過來看，中國是重要紡織出口國，墨西哥也有不少紡織廠供應北美需求，如今碰到關稅障礙，未來不排除客戶會有轉單效應。林恆宇表示，實際情況還要再觀察，不過聚陽已超前部署，公司在孟加拉、薩爾瓦多都有建廠計畫進行中，其中孟加拉廠預計今天上半年投產；薩爾瓦多廠則是為了就近服務美國客戶。