揚秦三大品牌發威 麥味登家數有望突破千店 股價直逼漲停

揚秦（2755）今年旗下三大品牌可望有所突破，其中，「麥味登」今年總店數可望突破1,000店，炸雞大獅加盟業務處於高速成長期，首季預計在印尼泗水區、東馬地區開出當地首家門市，涮金鍋則積極拓展桃園、竹北的鍋物市場，全年將開五家直營店，展店步伐加快。

揚秦4日股價表現強勁，盤中一度來到113元，漲幅逾9%，差一檔攻上漲停，創11個月來新高。早午餐屬剛性需求，麥味登五代店憑藉多達百項的豐富菜單，持續推陳出新，同時透過數位轉型提升營運效率與客單價，帶動獲利成長。預估揚秦去年每股盈餘可達5.5元，今年有望突破6.5元。

揚秦去年第4季營收為6.83億元，年增19.05%，季增2.04%，創單季營收歷史新高。累計去年全年營收為25.35億元，年增17.40%，續創年度歷史新高。

揚秦表示，旗下麥味登受惠於新品「鬆餅堡」上市後熱賣，在網路社群好評不斷的帶動下，締造單日銷售超過2.4萬顆的佳績，不僅吸引年輕來客，更促動商品銷售暢旺。而隨著天氣轉冷，炸雞大獅與涮金鍋進入銷售旺季，氣候與節慶同時拉高消費者買氣，各品牌皆開出紅盤。

截至去年底，麥味登總店數900家，炸雞大獅海內外店數117家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數3家。「涮金鍋」第四家直營門市坐落於桃園市中壢區青埔商圈，鄰近桃園捷運A19站，佔地170坪的中壢青埔店已在近日開幕，持續搶攻寒冬火鍋商機。