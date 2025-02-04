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全家、統一超業績強強滾
受惠年節期間長達九天連假，超商雙雄業績強強滾，其中，全家（5903）與統一超7-ELEVEN鮮食、咖啡等業績成長向上。另外，交通幹道型商場業績較去年成長二至三倍，表現亮眼。
全家表示，過年整體業績向上，其中以差異化鮮食品類表現最為突出，推估主因為年節期間許多餐廳、小吃店休息，便利鮮食成為民眾餐食首選，如義大利麵品牌「uno pasta」成長超過一成，而外出走春方便帶著走的即時鮮食，如壽司手捲、新型態熟食區炸烤物、三明治皆呈成長態勢，杯裝飲品的 Let’s Café與私品茶業績亦持續向上。全家指出，年節期間全家幹道型商場受惠民眾返鄉出遊，業績皆較平時成長近兩倍，其中蘇澳服務區因過年往返宜蘭花蓮遊客增加，帶動業績較平時成長三倍以上。
7-ELEVEN也表示，集結全台逾7,000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，並串聯新春各項優惠活動，帶動整體業績成長一成。其中，幹道型與風景區周遭門市自助熟食區、可隨時加熱開吃冷凍品與鮮食、湯品等商品，銷量平均較春節前一周成長兩成；方便即食的加熱飯糰、冷藏小點、烘焙麵包等與CITY系列飲品，銷量更成長四成。7-ELEVEN表示，掌握大年初一節令茹素習俗，蔬食商品取得不易，相關商品銷量較春節前一周成長近三成。
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