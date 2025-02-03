晶碩營收／大陸市場疲軟 元月5.02億元、年減11.53%

晶碩（6491）3日公告元月營收5.02億元，年減11.53%，創18個月來新低。公司表示，主要還是受大陸經濟不好，客戶下單保守，使大陸市場營收較去年同期衰退影響。不過，目前看來，只要大陸經濟未進一步惡化，加上日本、歐洲市場貢獻持續增加，全年仍看逐季成長，且年營收可望優於去年。

晶碩表示，元月營收下滑主要還是反應來自大陸市場需求面的疲軟，即便日本、歐洲皆有成長，但難以彌補大陸市場的下滑幅度。晶碩維持先前對首季營運保守的看法，預估首季營收應會較去年同期小幅衰退，但第2季起有機會改善，主要是日本、歐洲市場矽水膠產品成長動能可期。

晶碩表示，大陸市場受削價競爭與總體經濟疲弱影響，已成為最具挑戰性的市場，隨著中美貿易戰升溫，將密切關注是否持續惡化、衝擊民生經濟與消費。至於日本市場因去年基期較高，預計今年成長空間有限。相較之下，歐洲市場將是主要成長動能，法人預期，晶碩在歐洲將迎來新增客戶，矽水膠滲透率提升，高階光學鏡片出貨增加，全年成長幅度可望達三至五成。

在產能方面，目前晶碩龜山廠水膠隱形眼鏡月產能約9,500萬片，大溪廠約1,000萬片，在矽水膠產品方面，晶碩積極強化大溪廠布局，目前矽水膠月產能約250萬片，並規劃於2025年第1季擴增至900萬片，同時延伸生產製程，從原先的包裝段拓展至水化製程，提高生產效率。此外，越南廠土建工程預計今年完工，但因產線與產品仍需較長時間認證，2025年仍不會正式投產，而龜山廠則持續推動生產優化、精進製程。