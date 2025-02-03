永信建營收／1月1.2億元 近24個月新低

永信建（5508）3日公布1月營收，單月為1.2億元，月減49.5%，年減88.8%。該公司並指出，上個月開始銷售的中都五期「齊樂」建案，在開價「平易近人」下，目前已有近兩成銷量。

據了解，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯被波及。

以今年1月營收來看，單月為1.2億元，月減49.5%、年減88.8%，下探24個月來低點。

展望今年營運前景，該公司表示，對於4個總銷合計金額110億元的新建案，完工銷售時程仍按規劃推進。其中，中都五期「齊樂」建案已在1月開始銷售，總銷約為19 億元。

由於該案以4字頭價位推出，相較附近預售案開價平易近人，符合市場期待，迄今為止，已有近兩成銷量；至於觀察整體來客量變化，初估比去年底增加三、四成。

至於「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案將分別自今年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年7月銷售，總銷約為19億元。