百貨業 春節檔開紅盤

今年春節連假長達九天，百貨業迎來消費熱潮，各大商場業績同步攀升。受惠於強烈冷氣團與長假帶動，保暖服飾、金飾、餐飲聚餐、伴手禮等品類表現突出，包括遠東百貨（2903）、新光三越、遠東SOGO、微風百貨、Global Mall皆交出亮眼成績，業績成長幅度最高超過20%，為新年度業績開出紅盤。

百貨業者也預期，隨著昨（2）日春節連假進入最後一天，北返人潮湧現，同時開工日將至，強烈冷氣團也即將報到，預計將持續帶動保暖服飾的購物熱潮。

遠百表示，小龍迎春全台11家店以豐富熱鬧的應景活動吸引人潮，再加上低溫助攻帶動買氣攀升，帶動總體業績表現成長近一成，其中台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13業績表現及成長均佳，為小龍年開紅盤。天氣冷颼颼，家飾禦寒商品飆出三成佳績，運動休閒服飾和男女童裝也有高達二成的帶動，餐飲更是人氣旺亦有成長15%的好成績。

其中，高雄大遠百、遠百嘉義因人氣IP吉伊卡哇話題，帶來非常多人潮，成長為近三年最佳。人潮帶動成交表現的有高雄大遠百、台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百嘉義，都較去年平均成長近二成。

遠東SOGO業績同樣開出紅盤，春節九天假期，整體業績表現成長逾兩成，人潮亦有兩位數成長。