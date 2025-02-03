中鋼：鋼鐵業迎小陽春

春節長假結束，華人圈百工百業恢復商業運作，根據統計過去五年春節過後鋼價表現「漲多跌少」，今年預期在川普2.0效應下用鋼需求會比預期高，中鋼（2002）也認為新春開市鋼鐵業有望迎來小陽春，有信心營收、獲利也會跟著回到成長軌道。法人看好中鋼短中期表現值得期待。

法人指出，中鋼在春節前的低點18.1元，一路強漲到20.15元，短期漲幅逾11%，主要受惠多項重建題材激勵。包括洛杉磯大火以及以色列、哈馬斯停火，加上俄烏戰爭有望結束等，預期都將吸引大筆重建資金釋出，其中一大部分會用在鋼鐵訂單，鋼材將扮演重要角色。

另一方面，川普2.0上路，機構法人普遍看好將受惠川普政策的美概股，像是中鋼同時具有基礎建設以及Tesla供應鏈利多的個股，在金蛇年將繼續跟著川普吃香喝辣。

隨著農曆春節長假後百業回到軌道，鋼市有機會迎來一波補貨潮，對鋼價有撐，中鋼開春開紅盤的機率高。

中鋼專家表示，根據深度分析，近五年來大陸春節後的鋼價走勢「漲多跌少」，如果以春節後五個交易日與十個交易日二個時間點做基礎，跟春節前封關日行情比價，共得到10個比較點，不論是熱軋、鋼筋、鋼管、盤線等各類品項，上漲的占比達六到八個，凸顯「鋼市年後補貨潮」的動能值得期待。

另個重點在於川普上台後，中美間的較勁不會少，大陸深刻了解成功拚經濟是致勝關鍵，因此大陸在政策上會有新的東西出來，包括消費品舊換新、設備更新等「兩新」已經有正面效益出現，成功帶動刺激效果；此外，房地產沈痾處理進到尾聲，房價穩定之後才可能開發新的物件，屆時用鋼量將顯著提高。

中鋼專家說，世界鋼鐵協會預測2025年全球鋼鐵需求將增長1.2%，達到17.72億公噸，多個開發中國家將保持強勁的需求增長，而已開發國家的鋼鐵需求也有望回升。

綜合考量全球經濟狀況、主要經濟體的政策走向以及供需平衡，預計國際鋼鐵價格在2025年將保持相對穩定，漲跌幅度有限，但市場仍存在不確定性，要持續關注全球經濟發展和政策變化，才可即時調整應變。