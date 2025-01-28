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出國旅遊熱潮將持續…航空四雄 元月營收拚新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
農曆春節期間，熱門航線日本、韓國等載客率都達95%以上， 更因長假效應，連長程線北美、歐洲都賣得很好。聯合報系資料照
農曆春節期間，熱門航線日本、韓國等載客率都達95%以上， 更因長假效應，連長程線北美、歐洲都賣得很好。聯合報系資料照

國人出國旅遊熱潮今年仍將持續。農曆春節期間，熱門航線日本、韓國等載客率都達95%以上， 更因長假效應，連長程線北美、歐洲都賣得很好。高票價已持續兩年，今年春節期間票價更向上墊高，需求還依然強勁，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）推估元月營收有望再度挑戰新高。

第1季原本就是航空傳統旺季，2025年寒假期間跟春節期間的機票都賣得相當好，價格比去年同期高，因長假效應，出國旅客數大增，各航線載客率平均在九成以上；航空貨運在AI需求加入下，元月的航空貨運價格相當好，貨量也充足，客、貨雙好，推升航空四雄元月營收續開紅盤。

航空四雄華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航2024年營收都寫新高。華航跟星宇航空12月寫下單月、單季及全年營收三冠王紀錄；長榮航空12月及全年度的營收刷新歷史紀錄。以元月四家航空公司的載客率及平均機票價格推估，元月營收表現有望突破去年12月的水準。

根據IATA預估報告，2025年航空業獲利、淨利率皆優於2024年，代表全球航空業新年度看旺；2025年華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航都有新機要加入，積極規劃加開新航點，熱門主力航線全面增加航班，力拚今年營收、獲利再向上。

航空業者指出，全球各地出國旅客數不斷攀升，各大航空公司都非常缺人，華航、長榮航及星宇航空今年再度宣布擴大徵才計畫，因應旅運市場需求。

出國旅遊 台灣虎航 星宇

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