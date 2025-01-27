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儒鴻、聚陽2025年訂單能見度高 產能布局強化競爭力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
成衣雙雄儒鴻、聚陽2025年訂單能見度高。 圖／聯合報系資料照片
成衣雙雄儒鴻、聚陽2025年訂單能見度高。 圖／聯合報系資料照片

成衣雙雄儒鴻（1476）、聚陽（1477）2025年訂單能見度高，惟兩家業者對於川普上任後的關稅政策變化及轉單效益格外關注，並透過產能布局進一步強化競爭力。儒鴻透露，目前成衣接單已到第3季，並計劃於印尼啟動三期新廠建設，以滿足長期需求；聚陽則強調多國產能優勢，同時今年將在印尼、越南、孟加拉等地新增產能，以靈活調整接單策略，為後續市場變局預留彈性。

成衣雙雄2025年布局 圖／經濟日報提供
成衣雙雄2025年布局 圖／經濟日報提供

儒鴻2024年營收達368.28億元，年增19.61%，創下歷史次高紀錄，僅次於2022年，2025年將持續成長，有望挑戰歷史新高。儒鴻今年成長動能主要來自市場滲透率提升、新產能釋出，以及新客戶訂單的貢獻。特別是儒鴻主要客戶多為大型運動品牌，目前運動品牌訂單呈現逐季好轉，加上儒鴻先前在法說會上表示，產品開發進展順利，顯示2025年營運動能依然充沛。

儒鴻目前訂單最遠已可看到第3季，訂單能見度佳，顯示市場需求持續好轉。從成長幅度來看，第1季有望呈現雙位數成長，但隨著基期逐步升高，第2季是否能延續相同增幅，仍需進一步觀察。

聚陽在2024年全年營收達355.24億元，年增9.4%，連續四年創新高。聚陽2025年的營運重點放在報價調漲以及產能擴建。聚陽今年1月已調漲報價因應生產成本增加，以及未來關稅變化。公司表示，目前在全球有六個廠產能正在擴建中，若川普上任後，關稅政策對公司有利，有機會加快腳步全數在今年投產。

儒鴻 聚陽

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