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工具機族群開發機器人關鍵零組件 和大、上銀等新年大進擊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
AI機器人時代來臨，國內工具機暨零組件廠包括和大、上銀、時碩、台灣精銳、直得等，不但積極開發各類機器人關鍵零組件，並陸續切入國際機器人大廠供應鏈。輝達／提供
AI機器人時代來臨，國內工具機暨零組件廠包括和大、上銀、時碩、台灣精銳、直得等，不但積極開發各類機器人關鍵零組件，並陸續切入國際機器人大廠供應鏈。輝達／提供

AI機器人時代來臨，國內工具機暨零組件廠包括和大（1536）、上銀（2049）、時碩（4566）、台灣精銳、直得（1597）等，不但積極開發各類機器人關鍵零組件，並陸續切入國際機器人大廠供應鏈，而隨著國際大廠加速推進機器人應用，市場商機值得期待。

近二年，AI題材正夯，從近期市場熱度來看，又以分別獲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克及台積電董事長魏哲家等人點名的AI機器人，最被各界熱烈討論。

台灣工具機暨零組件產業，近幾年在AI機器人方面著墨甚深，去年8月「台灣機器人與智慧自動化展」，台廠供應鏈紛紛發表AI機器人最新研發成果與全新應用，受到市場矚目。

工具機暨零組件廠搶機器人商機 圖／經濟日報提供
工具機暨零組件廠搶機器人商機 圖／經濟日報提供

和大集團董事長沈國榮表示，輝達與特斯拉發展人形機器人，未來商機可期。和大集團在人形機器人方面也沒缺席，與盟立共同轉投資盟英科技所生產的諧波減速機等關鍵零組件，已接獲不少國際大廠洽詢，預期很快就會有初步成果。

台灣發展機器人產業，目前缺少領域主要為占手臂成本33%的減速機。台灣精銳在精密行星減速機具領先地位，強調公司的競爭利基包括全球布局完整、高度垂直營運模式、自主設計研發，帶動業績進一步放大。

行星減速機具備高負重、耐磨耗與精準定位等條件，在協作型機器人的腰部、肩膀等活動關節，具有應用優勢。目前台灣精銳已切入亞馬遜物流協作機器人供應鏈，公司也看好AI自動化、協作機器人的成長商機。

黃仁勳稍早在CES展中，點名波士頓動力（Boston Dynamics）為其人形機器人供應商，而目前已知切入波士頓供應鏈的台廠，包括上銀集團及時碩等，也都間接入列輝達人形機器人供應鏈。

上銀布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件給美系機器狗製造商，而該美系大客戶，正是黃仁勳點名的波士頓動力。據了解，上銀與波士頓動力合作已有四、五年時間，主要供應機器狗的腿部骨頭關鍵零組件-滾珠螺桿等。

上銀透露，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應機器人關鍵零組件-諧波減速機、滾珠螺桿等產品。上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，目前已進入最後驗證與測試階段，預計今年下半年小批量生產。

精密金屬加工大廠時碩，近幾年推動多元布局，陸續開花結果。

AI 上銀 機器人

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