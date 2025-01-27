機器人興起 工具機產業加強研發 提升技術含金量

全球發展AI機器人已是大勢所趨，過去工業機器人受FANUC、ABB、KUKA、Yaskawa等四大家族占據近60%市場，供應鏈封閉難以打入；然而隨著協作型機器人與人形機器人興起，將打造全新供應鏈，也為台灣工具機產業帶來新的市場商機。

台灣工具機產業在全球製造業中占有重要地位，隨著人工智慧（AI）和機器人技術快速發展，廠商也積極切入機器人領域，尋求新商機，尤其在關鍵零組件方面，已取得領先地位。

綜觀台灣工具機暨零組件廠的機會，台灣廠商在機器人關鍵零組件的製造上具有優勢，如馬達、驅動器、線性滑軌、滾珠螺桿和關節模組等。這些零組件是機器人不可或缺的部分，台廠鏈可透過技術提升和產品創新，擴大市場份額。

至於減速機，是機器人關節核心零組件之一，目前全球市場主要由日本和德國廠商主導，台廠如上銀（2049）、盟立（2464）、台灣精銳、宇隆（2233）、鈞興（4571）等，正積極研發精密減速機，期望在這一領域取得突破，搶占先機。

展望未來，隨著AI技術的進步，機器人應用範圍將持續擴大，帶動相關零組件和系統整合的需求增加。

業界指出，台灣工具機產業要把握商機，首先應加強研發投入，提升產品技術含量，滿足市場對高精度、高效率機器人的需求。

其次是與國際大廠或科研機構合作，吸收先進技術和管理經驗，以提升競爭力。

另外也應積極開拓新興市場，特別是對機器人需求快速增長的地區，如中國大陸和東南亞等。