API石油用鋼管迎利多 中鴻、高興昌、鑫陽樂透

國際鋼市低迷聲中，石油用API鋼管顯得一枝獨秀，加上美國新總統川普擁抱石油、天然氣等化石能源，石油用管產銷如虎添翼，中鴻（2014）、高興昌（2008）、燁輝（2023）子公司鑫陽鋼鐵等昂首擴步。

上市鋼廠主管指出，美國新總統川普不相信氣候變遷與地球暖化的說法，已經公開表明會擴大開採石油、天然氣等化石燃料，API石油用鋼管展現亮點，中鴻、高興昌、天聲等主力廠手握利器，不約而同將油管列為新年度重點耕耘項目，全力支援鋼管產銷，以創造最高獲利。

根據國際機構數據，全球鋼管市場預計到2036年底將突破7,000億美元，尤其從2024年至2036年複合年增長率達9%，其中API標準石油用鋼管是主要驅動力。

市場分布方面，預期未來十年亞太地區將占全球鋼管市場27%，胃納量為世界最高區域。北美地區隨著海上石油和天然氣生產投資的增加，加上川普新政府推波助瀾，後市將顯著增長。