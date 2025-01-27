鋼市開年紅 重建商機熱 中鋼、燁輝、盛餘等受惠

新春迎金蛇，預期新年度全球鋼市將迎來美國洛杉磯大火以及烏克蘭戰爭結束等二大重建商機，中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）、盛餘（2029）等重建概念股將高度受惠，鋼市迎來「開年紅」機會高，後市穩中趨堅。

中鋼專家指出，國際鋼市歷經超級低迷的2024年，產業鏈各鋼廠度日如年，市場躺平的現象經常可見，期待金蛇年有改變。

首先，年前美國洛杉磯大火，燒毀上萬戶民宅，初估損失逾新台幣5兆元，後續潛在重建鋼鐵需求呼之欲出，加上美元強勢，新台幣匯率貶多漲升少，強力助攻外銷出口，中鋼、燁輝、裕鐵、盛餘歡呼，整條產業鏈都不漏掉，為低迷的鋼市注入強心針。

金蛇迎新鋼市開年紅

上市鋼廠主管指出，美國郊區民宅家家有車庫，車庫捲門都是使用鍍鋅、烤漆鋼材，相關鋼品為燁輝、裕鐵、盛餘等國內主力單軋廠強項，這些大廠多向中鋼採購熱軋原料。

年後洛杉磯野火熄滅，後續重建對鍍鋅烤漆鋼捲的採購不會少，最遲農曆年後就能看到訂單陸續釋出，「整條產業鏈都不會漏掉」。另一方面，新台幣兌美元匯率一度貶破33元，出口外銷到美國的鋼材更顯優勢，對國內今年第1季鋼鐵產銷高度加分。

視角轉向烏克蘭戰場，美國總統川普一直強調短期結束俄烏戰爭，市場普遍認為半年內歐洲有望重新獲得和平。

俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，雖然烏克蘭是產鋼國家，但只要用鋼需要起來，全球鋼鐵產業都將同步復甦，後市前景值得期待。

上市鋼廠主管說，鋼市發展還是要看中國大陸臉色。春節期間，華北、華中、華東以及華南等主要鋼材交易集散中心基本上處於休市狀態，依往年情況，要到大年初八後開始出現交易，一般客戶多為剛需購買為主，鋼價會高於春節前。

尤其春節過後百工百業恢復運作，將迎來鋼材備貨高峰，受製造業復工等因素提振，鋼市迎來小陽春機率高，「開年紅」不是夢。

中鋼專家表示，國際貨幣基金提出的最新經濟數據認為，美國川普新政府的關稅政策，將加重全球經濟不確定性，凸顯南方國家新經濟體的重要性，新興發展國家成為2025年鋼市布局重點，值得進一步關注。