長興2024年每股盈餘2.33元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
長興材料董事長高國倫。 長興材料／提供
長興材料董事長高國倫。 長興材料／提供

長興（1717）昨（23）日公告自結2024年12月稅前盈餘2.48億元，年增77.7%，每股稅前盈餘0.21元；累計2024年全年稅前盈餘27.44億元，年成長25.73%，全年每股稅前盈餘2.33元。

長興表示，12月三大事業部門營收均較上月成長，營收39.68億元，分別較上月及去年同期成長5.2％、9.7%，由於產品組合差異、年底季節性費用支出，毛利率略低於上月，12月稅前盈餘月減23.3%，但仍然年增77.7%。

傳統上，第4季逐漸轉淡，不過長興穩固市場銷售，第4季營收112.67億元，維持與第3季營收113.34億元相當，第4季稅前盈餘7.26億元則較第3季增加7.4%，表現優於預期。

2024年整體而言，三大事業部門獲利均有成長，全年稅前盈餘27.44億元，成長25.7%。特用材料、合成樹脂的整體銷長，且成本有利之下，獲利顯著增加；電子材料方面，乾膜光阻、精密設備的銷量持平，因產品組合優化，獲利也較上個年度成長。

長興表示，面對中國大陸市場的競爭，特用材料與合成樹脂布局海外市場已在2024年初見成效，期待今年海外市場比重持續提升。電子材料部門基期較低，乾膜光阻預期將隨整體產業增長，公司將致力提升高階產品占比及整體市場占有率。

營收

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